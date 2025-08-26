Куратора киноклуба Ельцин-центра Шмырова обвиняют в дискредитации ВС РФ

Киноведа, куратора киноклуба в Ельцин-центре Вячеслава Шмырова обвиняют в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Материалы дела поступили в Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вячеслав Шмыров окончил киноведческий факультет ВГИКа, является членом российской академии кинематографических искусств «Ника», организатором кинофестивалей и автором киноведчесих статей. С 2016 года сотрудничает с Ельцин-центром как руководитель киноклуба, с 2017 года работает преподавателем ГИТИСа. Как следует из информации на сайте Ельцин-центра, господин Шмыров часто выступает модератором встреч киноклуба.

В Ельцин-центре «Ъ-Урал» сообщили, что Вячеслав Шмыров виновным себя не считает. «Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе»,— сказали в пресс-службе.

Ранее Верх-Исетский районный суд признал виновной первого замдиректора Ельцин-центра Людмилу Телень по аналогичной статье. 20 августа ей выписали штраф в размере 45 тыс. руб. Поводом стал репост антивоенной публикации со страницы Татьяны Юмашевой — дочери первого президента России Бориса Ельцина. В пресс-службе Ельцин-центра заявляли, что протокол является частью «спланированной информационной атаки» на организацию. Защита планирует обжаловать решение.

Анна Капустина