Спрос краснодарцев на курсы в сфере красоты вырос на 17%

Согласно данным «Авито Услуг», за январь—июль 2025 года спрос краснодарцев на обучение в сфере красоты вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что рынок образовательных услуг в бьюти-сфере продолжает активно расширяться, что открывает новые возможности для будущих специалистов отрасли.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в сегменте курсов визажистов: интерес к ним увеличился почти в 2,5 раза, а количество предложений — на 96%. Популярность обучения профессии бровиста выросла на 28%, при этом предложение увеличилось на 24%. Курсы по наращиванию ресниц показали рост спроса на 13%, предложение — на 51%.

Интерес к парикмахерскому мастерству также продемонстрировал рост — число запросов увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков