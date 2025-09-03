В Краснодаре изменится время отправления семи трамвайных маршрутов

Завтра, 4 октября, в Краснодаре изменится время отправления последних рейсов семи трамвайных маршрутов. Это связано с капитальным ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Фрунзе, сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения затронут трамваи №2, 3, 6, 7, 11, 15, 21. Маршрут №2 отправится от ул. Декабристов в 21:10, от ул. Индустриальной — в 21:15.

Последний рейс маршрута №3 от Западного депо ожидается в 21:09, от ул. Декабристов — в 22:00. Трамвай №6 поедет из Юбилейного мкр. в 20:58, а от ул. Димитрова — в 21:32. Рейс в 21:21 из Юбилейного мкр. проследует по маршруту №11 до ж/д вокзала Краснодар-I.

Последний рейс трамвая №7 от Западного депо запланирован в 20:52, от ул. Димитрова — в 21:45. Рейс в 21:17 от Западного депо проследует до ж/д вокзала Краснодар-I.

Маршрут №11 из Юбилейного мкр. отправится в 21:34, от ж/д вокзала — в 22:10. Отправление трамвая №15 от ж/д вокзала произойдет в 20:44, от ул. Петра Метальникова — в 21:17.

Администрация отмечает, что рейс трамвая №15 в 21:04 отправится от ж/д вокзала до остановки «Ул. Солнечная». Рейс в 21:22 от ж/д вокзала Краснодар-I проследует по маршруту №1 до остановки «Ул. Декабристов».

Маршрут №21 из Юбилейного мкр. поедет в 20:23. Отправление от ул. Петра Метальникова запланировано в 21:30. Рейс в 20:44 проследует из Юбилейного мкр. до остановки «Ул. Солнечная». После 21:00 трамваи будут следовать по маршруту №11 до ж/д вокзала Краснодар-I.

Алина Зорина