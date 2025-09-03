В Краснодаре начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Краснодаре начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Сделать прививку также можно во всех городских поликлиниках. Кампания завершится в конце ноября, рассказали в пресс-служба администрации города.

По словам мэра Евгения Наумова, вакцинация остается самым эффективным способом защиты от сезонного заболевания, которое особенно опасно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. В прошлом году прививки сделали более 730 тыс. жителей, что позволило избежать вспышек гриппа, отметил он.

Мобильные пункты будут работать по будням с 9:00 до 18:00 на ул. Красной, 122 (Главная городская площадь) и ул. Красной, 35 (сквер им. Жукова). В выходные прививки можно сделать с 9:00 до 17:00 в парках «Солнечный остров» и «Чистяковская роща».

Власти подчеркивают, что вакцины доступны как в детских, так и во взрослых поликлиниках города. В 2024 году план вакцинации в краевом центре был выполнен полностью.

Вячеслав Рыжков