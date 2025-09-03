Минобороны России сообщило об ударе по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По его данным, все объекты были поражены.

В прошлый раз Минобороны РФ сообщало об ударе по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины 28 августа. Тогда также были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В конце прошлого месяца министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские вооруженные силы увеличили темпы продвижения в зоне боевых действий на Украине.