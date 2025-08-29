Минобороны: российские войска продвигаются в зоне СВО на 600–700 кв. км. в месяц

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что вооруженные силы страны увеличили темпы продвижения в зоне боевых действий на Украине. За месяц российские войска продвигаются на 600–700 кв. км.

«Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300–400 квадратных километров, то в настоящее время — 600–700»,— сказал господин Белоусов на заседании коллегии Минобороны России.

Он также отметил, что ВС России нанесли «существенный урон» предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

В прошлом году на заседании Минобороны Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году российские войска в ходе боевых действий на Украине взяли под контроль 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником.