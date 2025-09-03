Минфин в сентябре увеличит продажу валюты и золота до 1,4 млрд рублей в день

Минфин с 5 сентября по 6 октября намерен продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 31,5 млрд руб. Ежедневный объем операций составит эквивалент 1,4 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства. С 7 августа по 4 сентября Минфин продает валюту и золото по 0,3 млрд руб. в день, общая сумма оценивалась в 6,2 млрд руб.

В апреле Минфин после длительного периода покупок перешел к продаже валюты и золота, а в мае вернулся к покупкам. В июле ведомство вновь объявило о переходе к их продаже. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что в том числе действие бюджетного правила поддерживает стабильный баланс валютного спроса и предложения, несмотря на снижение цен на нефть.

