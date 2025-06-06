Набиуллина посоветовала россиянам копить в рублях

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущие ставки делают рублевые сбережения более выгодными для граждан и компаний. По ее словам, разница между ставками в рублях и других валютах достигла исторического максимума, что стимулирует спрос на рублевые активы.

Госпожа Набиуллина подчеркнула, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ способствует этому тренду. Рост спроса на рублевые активы и действие бюджетного правила поддерживают стабильный баланс валютного спроса и предложения, несмотря на снижение цен на нефть, добавила она.

«Кривые ОФЗ и денежного рынка с апрельского заседания сдвинулись вниз. В целом с прошлого заседания уровень ставок по кредитам и депозитам немного уменьшился», — отметила Эльвира Набиуллина (цитата по «Прайму»). Разница между кредитными ставками и ключевой ставкой, по ее словам. сократилась, хотя спреды все еще остаются высокими из-за консервативной оценки рисков банками.