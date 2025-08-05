Нефтегазовые доходы обосновались на дне

Нефтегазовые доходы бюджета в июле снизились на 27% в годовом сравнении, за семь месяцев года — на 18,5%. Причины проседания поступлений прежние — низкие цены на нефть на фоне крепкого рубля. При этом если расчетная стоимость Urals понемногу отрастает с более чем двухлетнего майского минимума, то курс национальной валюты месяц от месяца все более огорчает нефтеэкспортеров. Изменить ситуацию как в худшую, так и в лучшую сторону может скорое разрешение запущенной Дональдом Трампом интриги с возможным повышением тарифов на основных покупателей российской нефти — в случае, если это отразится на объеме и цене поставок из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Налоговые поступления в федеральный бюджет от добычи и продажи нефти и газа в июле составили 787,3 млрд руб. (минус 27% к июлю 2024 года). Снижение по итогам всех семи месяцев 2025 года (собрано 5,52 трлн руб.) к такому же прошлогоднему периоду составило 18,5%.

При этом относительно июня этого года июльские поступления заметно выросли — на 59%. Но этот прирост обеспечен исключительно календарным фактором: бюджет пополнили поступления налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Сумма этого налога составила 302,2 млрд руб., что больше июльской прибавки всех нефтегазовых доходов относительно июня (292,5 млрд руб.).

Основная причина низких нефтегазовых доходов прежняя — сокращение мировых цен на нефть на фоне крепкого рубля.

Определяемая для налоговых целей долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в июне составляла $59,8 против $69,6 годом ранее (речь об июне, потому что компании рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). Это, впрочем, выше предыдущего майского значения, когда расчетная цена Urals находилась на более чем двухлетнем минимуме ($52,1 за баррель). 5 августа ведомство сообщило уже среднюю июльскую цену Urals, и она выглядит еще немного лучше — $60,4 за баррель.

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Впрочем, кроме нефтяных цен на поступлениях сказывается и укрепление национальной валюты: рублевая цена барреля и уплачиваемые с нее компаниями налоги становятся ниже. И здесь ситуация для нефтеэкспортеров только ухудшается.

По данным ЦБ, средний курс в июне 2025-го составлял 78,7 руб./$ после 80,5 руб./$ в мае.

Годом же ранее, в июне 2024-го, показатель находился на уровне 88 руб./$.

Напомним, что проседание нефтегазовых доходов уже учтено в принятых в июне поправках к закону о действующем федеральном бюджете. Ожидаемые в 2025 году налоговые поступления от добычи и продажи газа снижены с 10,9 трлн до 8,3 трлн руб., то есть на 2,6 трлн руб., или почти на четверть. Прогноз стоимости российской нефти при этом скорректирован с $69,7 до $56 за баррель, а курс рубля — с 96,5 руб./$ до 94,3 руб./$.

Осенью предполагается еще одна корректировка бюджета. Во многом она будет зависеть от того, в каком виде будут реализованы (если будут) угрозы Дональда Трампа о введении уже 8 августа повышенных тарифов для покупателей российской нефти (прежде всего — Индии и Китая), точнее, от того, как ограничения повлияют на объемы экспорта и цену российских поставок.

На фоне фактического сокращения поступлений Минфин в августе не ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов.

Поэтому вчера же, 5 августа, он объявил о продолжении продажи валюты по бюджетному правилу. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 августа по 4 сентября будет направлено 6,2 млрд руб. (по 0,3 млрд руб. ежедневно). В предыдущем месяце объем продаж был выше — 0,8 млрд руб. в день. Эти скромные августовские продажи юаней от Минфина дополнят операции ЦБ. Регулятор во втором полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,94 млрд руб. в день. С учетом выделяемых Минфином 0,3 млрд руб. общий объем продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 9,24 млрд руб. в день.

Вадим Вислогузов