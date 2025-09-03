Житель Краснодара осужден на 9 лет за попытку поджога релейного шкафа

Краснодарский краевой суд приговорил жителя краевого центра Михаила Латия к 9 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме за попытку поджога релейного шкафа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2025 года подсудимый познакомился с пользователем мессенджера, который предложил ему поджечь металлические релейные шкафы с оборудованием, установленные вдоль железнодорожных путей в Краснодаре, за 30 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба судов региона, эти шкафы отвечают за безопасное передвижение железнодорожного транспорта.

Краснодарец согласился и 4 февраля, действуя по инструкции, облил релейный шкаф зажигательной смесью и поджег его. Возгоранию помешала погода и высокая влажность воздуха. После попытки поджога фигурант увидел приближающихся прохожих и покинул место преступления. Его личность установили сотрудники УФСБ России по краю.

Михаил Латий полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что совершил преступление из-за желания быстро заработать. Судебный приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина