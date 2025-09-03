В горах Сочи продолжаются поиски пропавшего 58-летнего туриста

В районе хребта Аибга спасатели третий день ищут 58-летнего жителя Сочи, который отстал от туристической группы 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Поисковые работы начались с 5:30 утра. В операции участвуют сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, АСС «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России.

В воскресенье, 31 августа, во время спуска местный житель отстал от группы. Обнаружив отсутствие одного из участников похода, туристы самостоятельно начали розыск, однако результата не добились. Группа не регистрировалась в МЧС.

В понедельник и вторник, 1 и 2 сентября, спасательные службы обследовали горно-лесной массив между реками Первый и Второй Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова на высоте свыше 1,7 тыс. м.

Пока следы пострадавшего не найдены. В поисковой операции задействованы 21 спасатель и четыре единицы техники.

Мария Удовик