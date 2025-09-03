Спрос на нестандартные услуги в Краснодаре за год вырос на 54%

В Краснодаре за год на 54% увеличился спрос на нестандартные услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

С начала 2025 года в России число запросов на эмоциональный и ситуативный сервис выросло на 32% к аналогичному периоду прошлого года, а число предложений от исполнителей — на 18%. Самый высокий рост зафиксирован в Казани (61%), затем следуют Екатеринбург (58%) и Краснодар.

Наиболее востребованной услугой оказался «тест-драйв собаки» — комплексное общение с питомцем перед покупкой, число запросов выросло на 59%. Популярностью также пользуются «друг на час» (+37%), «помощь по огороду» (+28%), «разбор завалов и расхламление» (+24%) и «эмоциональное сопровождение в сложных разговорах» (+23%).

Средний чек по России на нестандартные услуги составил 2,8 тыс. руб. в час, что на 35% выше прошлогоднего уровня. При этом цены существенно отличаются в зависимости от категории: сопровождение в трудных разговорах стоит в среднем 6,5 тыс. руб. в час, «тест-драйв собаки» — 2,3 тыс. руб., помощь по огороду — 4,2 тыс. руб. за день. Услуги «друга на час» обходятся в среднем в 1,5 тыс. руб. за сессию.

Анна Гречко