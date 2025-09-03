Путин назвал Конго надежным партнером России

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Российский лидер заявил, что работа с Конго является одним из приоритетов внешней политики России в Африке.

Господин Путин также сказал, что торговые отношения между двумя странами стабильные, но нужно поднять их на новый уровень. «Конго — наш надежный, проверенный временем друг и партнер»,— отметил глава государства на встрече.

Господин Сассу-Нгессо перед началом встречи сказал, что отношения двух стран «улучшаются с каждым годом». Он намерен обсудить с президентом РФ в том числе международную тематику. «Мы можем обменяться мнениями по тем проблемам, которые возникают в мире, с которыми нам тоже нужно справляться»,— добавил Дени Сассу-Нгессо.

Россия с 2022 года начала укреплять экономические связи со странами Африки. В 2023-м Владимир Путин говорил, что товарооборот между странами вырос до $18 млрд. По его словам, по итогам 2024 года товарооборот между Россией и африканскими странами увеличился еще на 10%.

В прошлый раз господин Путин встречался с президентом Конго в мае. Президент России тогда назвал укрепление связей с Африкой приоритетом российской внешней политики. В июне Владимир Путин ратифицировал договор о строительстве нефтепровода в Конго.