Путин ратифицировал договор о строительстве нефтепровода в Конго

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Республикой Конго в сфере строительства нефтепровода «Пуэнт-Нуар—Лутете—Малуко-Трешо» на территории африканской страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Исполнителем заказа на постройку нефтепровода выступит ООО «Закнефтегазстрой-Прометей». Его доля в предприятии по реализации проекта составит 90%. Еще 10% — у конголезской стороны. По завершении строительства предполагается концессионное соглашение на срок не менее 25 лет. Эта мера должна гарантировать российской стороне возврат инвестиций. Общий срок эксплуатации нефтепровода составит около 30-40 лет.

Стороны подписали соглашение о строительстве в Москве 28 сентября 2024 года. Возведение трубопровода займет около трех лет.