В сторону Краснодарского края и из него задерживаются 15 поездов
Из-за падения обломков БПЛА в районе станции Кутейниково в Ростовской области в ночь на 3 сентября задерживаются 23 поезда, 15 из них следуют в Краснодарский край и из него. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Опаздывают составы в Новороссийск, Краснодар, Адлер и Анапу. В другие города России задерживаются поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Имеретинского курорта и Краснодара. Время задержки составляет около 4,5 часа.
Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам. Если поезд задерживается более чем на четыре часа, им предоставят еду.