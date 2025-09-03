В сторону Краснодарского края и из него задерживаются 15 поездов

Из-за падения обломков БПЛА в районе станции Кутейниково в Ростовской области в ночь на 3 сентября задерживаются 23 поезда, 15 из них следуют в Краснодарский край и из него. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Опаздывают составы в Новороссийск, Краснодар, Адлер и Анапу. В другие города России задерживаются поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Имеретинского курорта и Краснодара. Время задержки составляет около 4,5 часа.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам. Если поезд задерживается более чем на четыре часа, им предоставят еду.

Алина Зорина