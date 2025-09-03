В Сочи началась химобработка против второй генерации гусениц

В Сочи стартовала повторная обработка зеленых насаждений от американской белой бабочки. Специалисты борются со второй генерацией гусениц, а бюджет программы увеличен до 27 млн руб., сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Сегодня работы прошли на улицах Роз, Макаренко, Конституции СССР, Первомайской, Пирогова, Красноармейской. Также обработке подвергся зеленый уголок Фитофантазия у Зимнего театра.

В субтропическом климате с продолжительным теплым летом может появляться до трех поколений вредителей за год. Ранее в июле уже проводилась обработка деревьев от первого поколения гусениц.

График составлен так, чтобы завершать все работы до шести утра.

В этом году бюджет на химическую обработку зеленых насаждений в рамках муниципальной программы увеличился до 27 млн руб. Подрядные организации, с которыми районы заключили контракты, будут проводить обработку по выявленным очагам четыре раза в год.

Все используемые препараты согласованы с экспертами Субтропического научного центра Академии наук РФ. Обработка проводится по выявленным очагам, и благодаря системной работе удалось снизить распространение вредителей.

Специалисты также порекомендуют всем собственникам земельных участков и управляющим компаниям проводить обработку своих территорий одновременно, так как это значительно повысит эффективность работы.

Городские работники обрабатывают зеленые насаждения на муниципальных территориях в рамках контрактов. Рекомендации и памятки по борьбе с вредителями были заранее направлены всем хозяйствующим субъектам города.

Жители могут получить консультации в департаменте по охране окружающей среды по номеру 266-06-06 (доб. 1710, 1711, 1712, 1713).

Мария Удовик