Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась 2,5 часа

Президент России Владимир Путин закончил переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они продлились 2,5 часа. Господин Путин проводил Ким Чен Ына до его автомобиля, припаркованного у пекинской резиденции «Дяоюйтай», где прошла встреча.

Владимир Путин пригласил лидера КНДР снова посетить Россию. «Приезжайте к нам»,— сказал российский президент Ким Чен Ыну. Видео их прощания опубликовала пресс-служба Кремля.

Незапланированная встреча лидеров двух стран состоялась после парада по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На переговоры президент России и северокорейский лидер прибыли в одном «Аурусе». Сначала они пообщались в присутствии членов делегаций. От России присутствовали в том числе глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Владимир Путин на встрече отметил борьбу КНДР с «современным неонацизмом» в Курской области.

