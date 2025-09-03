Краснодар стал одним из наиболее доступных для отдыха городов

Краснодар занял первое место по доступности летнего отдыха в 2025 году. На втором — Ростов-на-Дону, на третьем — Новосибирск. День отдыха в столице Кубани обойдется в 6,5 тыс. руб., следует из исследования «2ГИС».

В среднем стоимость развлечений в Краснодаре в летний период составляет 1 тыс. руб. Ночь в гостинице для туристов обойдется примерно в 3 тыс. руб., а питание в заведениях общепита — в 1,1 тыс. руб.

Дороже всего развлечения обойдутся в Новосибирске — 1,6 тыс. руб. Наиболее дорогое питание для отдыхающих — в Москве: 1,5 тыс. руб. Высокие цены на жилье отмечаются в Казани — 5 тыс. руб., в Сочи — 4,9 тыс. руб. и во Владивостоке — 4,8 тыс. руб.

Алина Зорина