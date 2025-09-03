Краснодарский край вошел в десятку регионов — лидеров России по факторингу

По итогам первого полугодия 2025 года Краснодарский край стал лидером в ЮФО и вошел в десятку среди всех регионов России по объему факторингового портфеля. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

«Факторинговый портфель клиентов, находящихся на обслуживании в Краснодарском крае, на 1 июля 2025 года составил 66,2 млрд руб. По данному показателю Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе с долей 68% и восьмое место среди всех регионов России. За 12 месяцев портфель факторинга на Кубани вырос на 55%»,— рассказали в АФК.

В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) факторинговый портфель в Краснодарском крае на 1 июля 2025 года составил 4,1 млрд руб., доля Краснодарского края в факторинговом портфеле субъектов МСП Южного федерального округа составила 55%, по данному показателю Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое месте среди всех регионов России.

Согласно данным обзора АФК, факторинговые услуги в Краснодарском крае предоставляют 19 факторинговых организаций (факторов — специализированных компаний, банков или их групп), в том числе 12 факторов оказывают услуги краевым субъектам МСП.

В Южном федеральном округе факторинговый портфель на 1 июля 2025 года составил 95,6 млрд руб. (рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля в федеральном портфеле 3,9%), в том числе с субъектами МСП 7,5 млрд руб. Количество активных клиентов за 6 месяцев 2025 года в Южном федеральном округе составило 810 организаций (рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, доля в федеральной клиентской базе 6,4%), в том числе субъекты МСП — 613 организаций.

Факторинг — это комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Продавец отгружает товар покупателю с отсрочкой, а факторинговая компания оплачивают счет раньше, чем это сделает покупатель. За свои услуги посредник в расчетах — фактор — берет процент.

Лия Пацан