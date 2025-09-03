Руководитель фирмы обманул заказчиков на 12,4 млн рублей в Краснодаре

В Краснодаре завершено следствие по делу 30-летнего генерального директора коммерческой организации, который похитил у заказчиков 12,4 млн руб. за невыполненные контракты на производство металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, обвиняемый действовал в сговоре с неустановленными лицами. Мужчина заключил два договора на изготовление металлических изделий, получил от клиентов деньги, но обязательства не выполнил. После этого директор перестал выходить на связь с заказчиками, а похищенными средствами распорядился по собственному усмотрению.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы. Уголовное производство в отношении соучастников выделено в отдельное дело.

Алина Зорина