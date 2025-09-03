Аэропорт Геленджика возобновил работу после угрозы БПЛА

Аэропорт города Геленджик возобновил работу после временной приостановки полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ограничение ввели вечером 2 сентября в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 3 сентября с 23:00 до 7:00 расчетами дежурных средств противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 15 над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Ростове из-за падения БПЛА задерживаются 23 поезда, в том числе восемь поездов, курсирующих в Анапу и Новороссийск.