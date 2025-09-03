Максим Бычков: «Наша задача — воспитать умных людей»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 28 августа провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером встречи стал директор Первого университетского лицея имени Н. И. Лобачевского Максим Бычков.

Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Максим Бычков - директор Первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как пришел в сферу образования и как его пригласили на работу в лицей, как учебное заведение стало филиалом МГУ имени М. В. Ломоносова и каковы сегодняшние стоящие перед лицеем задачи.

Максим Бычков — коренной москвич. В сфере образования работает последние 10 лет. В 2015 году он окончил факультет физики МГУ, затем преподавал на кафедре. Далее занялся административной деятельностью, стал заместителем декана по учебной работе. Параллельно работал в НИИ при Росатоме, где занимался крупными научными разработками. Окончил аспирантуру, является кандидатом физико-математических наук. В мае 2024 года господина Бычкова пригласили на должность директора лицея имени Лобачевского.

Максим Бычков переехал из Москвы в Усть-Лабинск и уже более года живет и работает в Краснодарском крае. По словам спикера, это его первый долгий выезд за пределы столицы.

Андрей Шиневский - предприниматель, основатель компании «Виртуальный офис», резидент и партнер клуба

«Лицей как образовательная структура существует с 2018 года. Обучение происходило на базе местной школы во вторую смену. Он открывался как частное учебное заведение, предоставляющее образование на бесплатной основе. В первый год работы было всего пять выпускников»,— вспоминает спикер.

С 2023 года лицей работает под эгидой МГУ, став его филиалом. Сразу появились новые масштабные задачи, которые было необходимо решать.

Наталья Конакова - предприниматель, владелица магазинов сумок и аксессуаров «Таше Анаконд»

«Мы обучаем детей с 7-го по 11-й классы. С 1 сентября этого года будем учить 270 человек из 28 регионов России. Основная часть — из Краснодарского края. Много детей к нам приезжает учиться из Иркутска, Красноярска, Нижегородской области. Вместимость учебного корпуса — 450–470 человек, кампус рассчитан на 210 человек»,— рассказал Максим Бычков.

По словам директора лицея, первое правило — исключений не бывает. Поступить может ребенок из любой семьи, даже из малообеспеченной, поскольку здесь созданы все необходимые условия для полноценного развития и обучения. В учебное заведение можно поступить исключительно на конкурсной основе, что обеспечивает равные возможности для всех абитуриентов.

«Лицей стал первым образовательным учреждением в крае по конкурентоспособности выпускников. В целом по стране он занимает одиннадцатое место по общему баллу ЕГЭ, включая победителей олимпиад. Мы стараемся учить детей так, чтобы ЕГЭ для них не составляло проблему. Поэтому они могут успешно конкурировать в любом вузе»,— комментирует господин Бычков.

Гости и резиденты клуба задавали много интересных вопросов о работе лицея

Как отметил директор лицея, не все к ним приходят отличниками. Бывает, что поступают и троечники. Но они мотивированы учиться, потому что поставили себе такую цель. И в лицее такие ученики обычно выправляют свои оценки.

«Наша задача — воспитать умных людей»,— сказал Максим Бычков в завершении встречи, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей клуба.

