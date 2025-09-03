Мэр сыграл с командой

Глава Сочи Андрей Прошунин провел прямую линию, ответив на вопросы СМИ и горожан



Фото: Официальный телеграм-канал главы города Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин вместе со своей командой провел прямую линию, ответив за 3,5 часа на 35 вопросов жителей курорта и журналистов. В частности, он вместе с со своими замами рассказал о планах по строительству новых школ и детсадов, вывозе мусора, снижении размера платы на муниципальных парковках для местных жителей, работе по защите города от воздушных атак, обновлении парка автобусов и открытии новых современных центров для развития предпринимательства и работы с молодежью.

Город прирастает школами

В начале прямой линии мэр ответил на ряд вопросов, связанных с темами образования и подготовки к началу учебного года.

В частности, он рассказал, что сейчас в Сочи при поддержке краевых властей возводятся семь школ и один детский сад, а еще десять проектов образовательных учреждений находятся на стадии разработки. «Первого сентября торжественно откроем новый корпус школы №26 на Голубых Далях в Адлерском районе. И совсем скоро приступим к строительству новой школы в Хостинском районе на 800 мест, на улице Яна Фабрициуса»,— отметил он.

Особое внимание глава города уделил строительству школы в горном кластере — в Эстосадке. В поселке сегодня проживает около трех тысяч человек. Детей отсюда возят в ближайшую краснополянскую школу. Новая школа в Эстосадке на 1,1 тыс. мест должна полностью закрыть потребность в учебных местах в горном кластере и позволит перевести обучение там в одну смену, расширить возможности для организации бесплатного дополнительного образования. Из-за особенностей рельефа потребуется строительство мощной сети подпорных стен. Ориентировочная стоимость возведения этого объекта составит порядка 5,5 млрд руб. Финансироваться оно будет из бюджетов города и края. В сентябре планируется завершить экспертизу проекта.

Новый корпус начальной школы строят сейчас и в Горном Лоо. Кроме классов, в корпусе разместятся студии робототехники, рисования и творчества, спортивный и актовый залы, библиотека. Завершить строительно-монтажные работы запланировано в 2027 году.

В целом, рассказал мэр, в Сочи при поддержке краевых властей за 10 лет построено 16 детских садов и 12 школ на 10 тыс. мест. В этом году открыт самый большой детский сад в ЮФО на 550 мест в Кудепсте и детсад в микрорайоне Северная Бытха.

Для сочинцев введут льготы по парковке

Размер абонплаты за парковку для жителей Сочи будет снижен в десять раз, объявил Андрей Прошунин. «Стоимость месячного парковочного разрешения для наших горожан не будет превышать 800 руб., а годового — восьми тысяч. А для участников СВО и их семей парковка и вовсе будет бесплатной»,— сообщил он. Авансовое парковочное разрешение для сочинцев будет действовать для одной машины в пределах участка дороги на улице, где зарегистрирован владелец транспортного средства.

Также, добавил вице-мэр Сергей Сомко, сейчас готовится решение о сокращении количества в городе платных парковочных мест. При этом время действия платного периода ограничат до 18:00, а в праздничные и выходные дни пользоваться паркингом можно будет бесплатно.

Если зазвучат сирены

Один из вопросов, заданных мэру и его команде, касался работы систем оповещения об опасности и подготовки убежищ на случай дроновых атак.

«Безопасность наших жителей и гостей для нас всегда на первом месте. Системы экстренного оповещения охватывают все населенные пункты как в городской черте, так и в сельской местности. В этом году в Сочи установят еще 102 звуковых комплекса, и всего их будет уже 558»,— рассказал Андрей Прошунин.

Вице-мэр Вадим Снегирев добавил, что комиссия по развитию муниципальной системы оповещения сейчас переводит ее с радиоканалов на оптоволоконные линии связи, что существенно повысит ее надежность и оперативность.

Вместе с тем Андрей Прошунин призвал горожан ответственнее относиться к содержанию убежищ в многоквартирных домах, не захламлять их и иметь их в готовности. Сочинские власти будут требовательно подходить к нарушителям, которые игнорируют требования безопасности, они готовы даже начать применять к ним штрафные санкции.

На маршруты пойдут «гармошки»

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр рассказал, что за последние три года на маршруты в Сочи вышли 225 новых автобусов. На настоящий момент весь новый транспорт Сочи экологичен, 90% единиц пассажирского транспорта работают на метане.

Но в задачах национального проекта «Инфраструктура для жизни» стоит приведение в нормативное состояние не менее 85% подвижного состава до 2030 года. То есть Сочи еще необходимо обновить более 500 автобусов различного класса.

«Сейчас готовим заявку на отбор в 2026 году. Также автотранспортными предприятиями подана заявка в АО «ГТЛК» на текущий год по программе Минпромторга России, при одобрении заявки планируем обновить порядка 80 единиц»,— заявил он.

Также, отметил вице-мэр, в скором времени в городе начнется тестирование автобусов большого класса — так называемых «гармошек». А в малые поселки и СНТ планируется закупка малогабаритных автобусов, более подходящих для небольших улочек.

Места, где оживают идеи

Часть вопросов, поступивших на прямую линию, касалась развития молодежной инфраструктуры — юные сочинцы попросили создать филиалы Дома молодежи в разных районах Большого Сочи.

«Это важно и для людей, и для города в целом — ребята не должны уезжать в другие города, чтобы реализоваться там. Все это возможно и дома, к тому же на благо родного курорта. Многие из молодежных инициатив мы действительно воплотили в жизнь, и это востребовано, работает. Конечно, будем расширять такие многофункциональные молодежные центры, по сути, филиалы Дома молодежи в разных районах»,— отметил мэр. Он сообщил, что в сентябре откроются два новых клуба — в Лазаревском и Центральном районах. Его заместитель Елена Канюк добавила, что сейчас идет ремонт и оснащение молодежного центра в Лоо, а в Адлерском районе запланировано открытие центра на улице Ульянова.

Подводя предварительные итоги высокого сезона

Вице-мэр города Сергей Сомко отметил, что в этом году с учетом ситуации в Анапе власти Сочи делали акцент не на новых рекордах по количеству отдыхающих, а на вопросах безопасности.

«Все исследования Роспотребнадзора — а их было уже свыше 4,5 тыс. — подтверждают: купаться на сочинских пляжах полностью безопасно. Сезон в целом можно назвать непростым, но туристы к нам приехали, и это факт. Этим летом Сочи принял уже почти 3,5 млн гостей. Средняя загрузка отелей и гостиниц остается на уровне 85%. А в самых популярных средствах размещения близка к максимальной. Уровень бронирований в большинстве санаториев и пансионатов с лечением на период сентября — октября достигает 90% показателя. Это стало возможным в том числе благодаря организованной системе преференций от полусотни сочинских отельеров, они разработали различные скидки и специальные предложения»,— сообщил он.

В бархатном сезоне до начала октября в Сочи продолжат работу 180 пляжных территорий, к этому моменту 107 территорий прошли федеральную классификацию. Но что еще важнее — 63 пляжа отмечены самым престижным «Синим флагом». Это прямое доказательство чистоты моря, безопасности и высокого уровня инфраструктуры, добавил вице-мэр.

Поддержка участников СВО и их семей

Андрей Прошунин рассказал о поддержке участников СВО. Им передано в аренду уже 120 земельных участков, ветераны с наградами получают землю в собственность бесплатно и без торгов.

Для бойцов и их семей Сочи предоставляет 12 муниципальных мер, финансируемых из бюджета. В том числе им оказывается материальная помощь из благотворительного фонда. За каждой семьей закреплен свой куратор, который помогает решать вопросы медпомощи, образования и соцадаптации.

Чисто там, где ТКО занимаются

Глава Сочи рассказал, что с начала лета в городе было отсортировано и вывезено более 45 тыс. тонн ТКО. Он отметил, что благодаря новому мусоросортировочному комплексу на ул. Водораздельной удалось частично решить проблему с накоплением мусора и сократить объемы отходов, которые вывозятся на полигоны.

А до конца года в Сочи установят 700 новых контейнеров и создадут около 80 новых площадок для сбора мусора. Также в городе будет внедряться видеонаблюдение для борьбы с незаконным сбросом строительных отходов.

Андрей Прошунин подчеркнул, что все меры, принимаемые администрацией, направлены на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и туристов. Это является одним из ключевых приоритетов администрации города-курорта.