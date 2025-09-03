«Документ не вводит новые ограничения для дачников»

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые запрещают создавать и использовать садовые участки на землях, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям. Адвокат, соучредитель юридической компании «Никта», член Бюро по защите прав предпринимателей ККО «Опоры России» Татьяна Мананко говорит, что законодатель не столько изменил, сколько уточнил уже действующие правила использования садовых и огородных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мананко

Фото: предоставлено автором Татьяна Мананко

Фото: предоставлено автором

«Больших изменений я не вижу. Так, законодатель уточняет, что не допускается образовывать садовые участки на землях сельхозназначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями. Однако сельскохозяйственные угодья и ранее были ограничены в использовании как особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом РФ (далее — ЗК РФ) и Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Согласно ЗК (ст. 79), к сельскохозяйственным угодьям относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). Таким образом, запрет распространяется не на все сельхозземли, а именно на сельхозугодья. При этом ранее созданные садовые товарищества и входящие в их состав участки сохраняют свою легитимность. Запрет касается только образуемых земельных участков.

В ряде нормативных правовых актов словосочетание "ведение садоводства и огородничества" сопроводили фразой "для собственных нужд". По-прежнему можно будет заниматься выращиванием различных культур и разведением мелкой живности и птицы, а также вести личное подсобное хозяйство. Ключевым моментом является — для личных нужд и потребления. При этом излишки такой продукции реализовывать не запрещается.

Кроме того, внесенные изменения позволяют на землях общего назначения в СНТ по решению общего собрания "осуществлять реализацию членами товарищества выращенной ими сельскохозяйственной продукции с возможностью возведения нестационарных торговых объектов".

Что касается вопросов ведения коммерческой деятельности на таких участках, то, по сути, законодатель также не вносит ничего нового, а лишь подчеркивает, что земельные участки должны использоваться строго в соответствии со своим назначением. Классификатор видов разрешенного использования не предусматривает использование таких земельных участков в коммерческих целях. Как и ранее, за нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность (ст. 8.8. КоАП РФ).

На земельных участках садоводческих товариществ не допускается также размещение гостиниц или баз отдыха. Такая деятельность грозит получением иска о запрете коммерческой деятельности на участке. Таким образом, документ не вводит новые ограничения для дачников, а уточняет уже существующие правила.

Частым вопросом на сегодняшний момент является право сдавать свою недвижимость в аренду, в том числе дома на садовых участках, причем независимо — посуточно, на летний, зимний или любой другой временной период. Никаким законом в России сдавать в аренду свое имущество не запрещено. Указанную позицию подтвердил Верховный суд РФ в своем Определении от 17 июня 2025 года №81-КГ25-2-К. Недопустимо в данном случае предоставлять услуги "гостиничного типа", нарушать закон о тишине, не должно быть наемных сотрудников, в том числе кейтеринговых служб. Иначе суды расценивают такую деятельность как коммерческую.

Поправки в Федеральный закон №217-ФЗ в том числе вносят уточненные требования к строительству хозяйственных построек и конкретизируют само понятие, дают четкое определение понятия "огородный участок", вводят срок освоения земельных участков. Установлено, что собственник садового или огородного земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и (или) гаража».