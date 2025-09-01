Моди сел в «Аурус» к Путину и назвал беседы с ним содержательными

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС вместе поехали на переговоры на машине Aurus российского президента. Фото из автомобиля опубликовал в соцсети X господин Моди. Он высоко оценил содержание бесед с коллегой.

«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны»,— прокомментировал фотографию премьер Индии.

В другом посте он публиковал предыдущие фото с Владимиром Путиным: при встрече на саммите политики пожали друг другу руки и обнялись.

В китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. У него были запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами. В частности, он уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня господин Путин выступил на Совете глав стран-членов ШОС.

