Над Ростовской областью за ночь сбили 25 БПЛА

За прошедшую ночь над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», осколки беспилотника повредили два многоэтажных дома в Белой Калитве, а также частные дома в поселке Коксовый. Кроме того, неразорвавшийся снаряд упал на крышу ж/д-станции Кутейникова и повредил контактную сеть.

Константин Соловьев