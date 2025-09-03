Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Ростовской областью за ночь сбили 25 БПЛА

За прошедшую ночь над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», осколки беспилотника повредили два многоэтажных дома в Белой Калитве, а также частные дома в поселке Коксовый. Кроме того, неразорвавшийся снаряд упал на крышу ж/д-станции Кутейникова и повредил контактную сеть.

Константин Соловьев

Новости компаний Все