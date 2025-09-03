Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания ж/д станции Кутейниково

Из-за атаки БПЛА этой ночью на ж/д станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания станции. Ночью пассажиров и сотрудников — никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено, на месте ожидают саперы.

«В настоящее время поезда идут, но с задержкой. Сотрудники станции помогают пассажирам», — отмечается в сообщении.

Константин Соловьев