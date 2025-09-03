В двух районах Кубани от падения обломков БПЛА выбило окна домов

От падение обломков беспилотников в населенных пунктах Красноармейского и Крымского районов Краснодарского края пострадали жилые дома. Как сообщили в оперштаба региона, пострадавших от вражеских атак нет, на местах работают экстренные и специальные службы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Окна и стены жилых домов пострадали по трем адресам в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. По данным оперштаба, серьезных повреждений там нет.

Также взрывной волной выбило окна в одном из домов на окраине хутора Могукоровского Крымского района.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по сообщению Минобороны России 17 украинских беспилотников самолетного типа было перехвачено средствами и силами ПВО в промежутке с 20:00 до 23:00 над Крымом и Черным морем.

Дмитрий Михеенко