В Анапе звучат сирены и слышны взрывы

Вечером во вторник, 2 сентября, в Анапе прозвучали сирены. Также в городе слышны громкие взрывы, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

На территории Краснодарского края действует беспилотная опасность. В частности, угроза по БПЛА объявлена на побережье региона и в Анапе. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие, найти укрытие.

UPD: в 23:37 власти Анапы сообщили, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА. Мэрия напомнила о запрете на съемку БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб.

Вячеслав Рыжков