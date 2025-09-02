В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной»,— написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В случае включения сирены тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Использовать автомобиль для укрытия и прятаться под стенами многоквартирных домов небезопасно. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Лия Пацан