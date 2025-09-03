На Кубани 121 НКО получит гранты на социальные проекты

В Краснодарском крае по итогам второго конкурса грантов губернатора в 2025 году 121 некоммерческая организация получит финансирование на реализацию социальных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Средства направят на проекты, которые решают актуальные вопросы и повышают качество жизни жителей края. Наибольшее количество поддержанных проектов — 27 — посвящены социальной поддержке и защите граждан.

Среди победителей — Краснодарская городская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, которая реализует программы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Также гранты получат организации, развивающие детское творчество и образование.

Как отмечают в администрации региона, поддержка инициатив НКО является частью комплексной работы по развитию социальной сферы. Финансирование позволит организациям расширить охват целевой аудитории, создать новые программы помощи и поддержать уязвимые категории граждан.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул важность активной позиции жителей региона и отметил, что такие инициативы способствуют укреплению гражданского общества и повышению уровня социальной ответственности.

Всего на втором конкурсе грантов были представлены сотни проектов от некоммерческих организаций по различным направлениям: социальная поддержка, образование, культура, спорт и патриотическое воспитание. Финансирование победителей позволит реализовать самые значимые и эффективные инициативы, повысив доступность социальных услуг для населения края.

