На Кубани объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края в 22:13. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют отойти от окон, укрыться в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы находитесь на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании.

При появлении дронов любого типа или других подозрительных объектов нужно звонить по номеру 112. Приближаться к обломкам сбитых БПЛА запрещено.

Лия Пацан