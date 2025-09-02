Трамп пообещал раскрыть «интересные вещи» о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны «интересные вещи» о российско-украинском конфликте. Он пообещал рассказать о них в ближайшие дни.

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я очень внимательно слежу (за Россией и Украиной.— "Ъ"). Я узнал некоторые интересные вещи. Думаю, что в ближайшие несколько дней вы узнаете»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляцию опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Ранее президент США заявил, что очень разочарован в президенте России Владимире Путине из-за продолжающегося конфликта на Украине. По его словам, власти США сделают «что-то, чтобы помочь людям жить».

