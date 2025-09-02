Трамп вновь заявил о разочаровании в Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в президенте России Владимире Путине из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters, Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters, Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

«Тысячи людей умирают. Умирают не американцы, а русские, украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война … Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине»,— сказал Дональд Трамп журналисту Скотту Дженнингсу (цитата по Reuters).

Как добавил господин Трамп, власти США сделают «что-то, чтобы помочь людям жить». По его словам, каждую неделю в результате российско-украинского конфликта «погибает около 7 тыс. человек, в основном солдаты».

1 сентября министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в начале сентября Белый дом «пристально изучит» возможные варианты действий в отношении России. Как он уточнил, Владимир Путин после переговоров на Аляске действовал «совершенно наоборот тому, что намеревался сделать». Советник-посланник миссии США в Нью-Йорке Джон Келли также предупредил Москву о введении санкций в случае, если власти России не будут пытаться урегулировать конфликт с Украиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональду Трампу все как дети».