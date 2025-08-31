Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
США пригрозили России санкциями после ударов по Киеву

США на экстренном заседании Совбеза ООН предупредили Россию, что введут новые санкции, если власти страны не будут пытаться урегулировать российско-украинский конфликт и не встретятся с властями Украины.

Как передает The Guardian, советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли сказал, что удары по Киеву «ставят под сомнения серьезность стремления России к миру». Он добавил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече.

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано после ударов по Киеву 28 августа. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что в тот день были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины и три авиабазы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ударной волна серьезно повредила здание представительства ЕС на Украине.

