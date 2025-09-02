Фицо передаст Зеленскому сделанные после встречи с Путиным «выводы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после обсуждения с президентом России Владимиром Путиным украинского конфликта сделал несколько «выводов». Последние он намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу.

Фото: пресс-служба президента РФ Роберт Фицо

«Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого военного конфликта»,— написал Роберт Фицо в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Во время переговоров с российским лидером в Пекине господин Фицо также рассказал, каких тем планирует коснуться на встрече с президентом Украины. Среди них словацкий премьер назвал атаки на энергетическую инфраструктуру. Речь идет об украинских ударах по нефтепроводу «Дружба». В ответ господин Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине. По его словам, это поможет украинскому руководству осознать, что в нарушении чужих интересов «есть пределы».

