Недружбенные действия

Конфликт Венгрии и Словакии с Украиной из-за ударов Киева по нефтепроводу «Дружба» продолжает обостряться. В минувшие выходные на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский пошутил, что «существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии». В Будапеште, получающем по этому трубопроводу российскую нефть, сочли это «грубой угрозой» в свой адрес. В Братиславе, которая является вторым крупнейшим поставщиком дизельного топлива на Украину, предупредили, что «Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива». Заявления словаков в Киеве пока оставили без ответа, а вот венграм издевательски посоветовали диверсифицировать энергоносители, чтобы «стать независимыми от России, как и остальная Европа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За неполный месяц Украина уже трижды наносила удары по нефтепроводу «Дружба», южный участок которой проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии, что привело к остановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. Разумеется, это не способствовало теплым чувствам к Киеву со стороны Будапешта и Братиславы, оставшихся на время без важного источника удовлетворения своих энергетических нужд.

В минувшие выходные украинский президент Владимир Зеленский подлил масла в огонь конфликта. На пресс-конференции в Киеве по случаю Дня независимости Украины 24 августа журналист спросил его, способствуют ли удары по нефтепроводу снятию вето венгерского премьера Виктора Орбана на вступление Украины в ЕС.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии»,— отшутился Зеленский.

В Будапеште шутку не оценили. Вечером того же дня глава венгерского МИДа Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в «использовании государственного праздника Украины, чтобы грубо пригрозить Венгрии». «Венгрия решительно отвергает угрозы со стороны украинского президента»,— написал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив, что удары по нефтепроводу — это «удары по нашей энергетической безопасности», которые «следует рассматривать как нападение на суверенитет».

«Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным основанием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность»,— добавил министр.

На пост венгерского министра решил отреагировать его украинский коллега Андрей Сибига. «Я отвечу в венгерской манере. Вам не нужно указывать президенту Украины, что ему делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии находится в ваших руках. Диверсифицируйте энергоносители и станьте независимыми от России, как и остальная Европа»,— написал Сибига в соцсети Х.

Тем временем Братислава, которую также затронула приостановка перекачки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», сделала акцент на том, что сложившаяся ситуация вполне может ударить по интересам самого Киева. В частности, глава МИД Словакии Юрай Бланар напомнил в воскресенье, 24 августа, что словацкий НПЗ «Словнафт» на 10% покрывает украинские нужды в дизельном топливе (Словакия, таким образом, является вторым крупнейшим его поставщиком после Индии). А потому, по словам господина Бланара, атаки украинской армии на нефтепровод, по которому нефть поступает из России в Словакию, «не приносят пользы самой Украине».

«Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива»,— отметил глава словацкого МИДа.

По данным венгерской стороны, Киев уже трижды — 13, 18 и 22 августа — бил по нефтепроводу «Дружба», причем в последней атаке, как заявили в Будапеште, были использованы уже не дроны, а ракеты.

На устранение повреждений после последнего налета уйдет минимум пять дней, сообщили в Будапеште в минувшую пятницу.

В споре с Киевом Венгрия рассчитывает на поддержку Вашингтона. Недавно Виктор Орбан обнародовал ответное письмо американского президента Дональда Трампа, которому он пожаловался на действия Украины еще после первой атаки. «Виктор, я не рад слышать это, я очень рассержен. Передай [это] и Словакии. Ты мой большой друг»,— написал Дональд Трамп Виктору Орбану.

Слова поддержки со стороны Штатов были встречены с благодарностью и в Братиславе. В выходные президент Словакии Петер Пеллегрини поблагодарил главу Белого дома за критику украинской атаки на нефтепровод «Дружба», хотя Киев, к слову, так ни разу официально этот факт не признал. «Я ценю его (Дональда Трампа.— “Ъ”) твердую и негативную позицию, которую он занял в связи с украинским нападением на нефтепровод "Дружба" — энергетическую инфраструктуру, от которой зависят народ Словакии и наша экономика»,— написал он в одной из соцсетей, добавив, что также ожидает «поддержки от наших партнеров в ЕС».

Впрочем, ни поддержки, ни солидарности от Европейской комиссии (ЕК), куда главы МИД Венгрии и Словакии направили совместное письмо еще 22 августа, вслед за третьим ударом по нефтепроводу, с просьбой повлиять на Украину и не допустить новых ударов по «Дружбе» в Будапеште и Братиславе не дождались. Как напомнили в ответ на получение письма в ЕК, каждая страна—член ЕС обязана поддерживать аварийные запасы сырой нефти и/или нефтепродуктов, равные как минимум 90 дням чистого импорта. И поскольку ни одна из этих двух стран не заявляла о намерении использовать эти запасы, угрозы безопасности поставок в ЕС энергоресурсов ЕК не видит.

Наталия Портякова