Фицо обсудит с Зеленским в украинском Ужгороде атаки на энергоинфраструктуру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах он намерен поднять вопрос атак на энергоинфраструктуру. Об этом господин Фицо сообщил в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине.

«В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород,— сказал Роберт Фицо (цитата по "РИА Новости"). — Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру».

На встрече с российским президентом Роберт Фицо заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на украинские атаки на нефтепровод «Дружба». Комментируя атаки ВСУ на трубопроводы в Европе, Владимир Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине. По его словам, это может помочь украинскому руководству осознать, что в политике нарушения чужих интересов «есть пределы».

22 августа венгерские власти сообщили о третьем за месяц ударе по нефтепроводу «Дружба», из-за чего поставки российский нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены. Венгрия также сообщала об ударах ВСУ по нефтепроводу 13-го и 18-го августа. В связи с этим была приостановлена прокачка нефти в Венгрию и Словакию (она была восстановлена 28 августа). Еврокомиссия получила письма от венгерских и словацких властей с просьбой предотвратить подобные инциденты в будущем. Брюссель назвал «Дружбу» критически важным объектом для энергетической безопасности ЕС.

Анастасия Домбицкая