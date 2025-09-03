Новые серии «Агропробега-«ЮГАГРО». Путь к урожаю» — в эфире!

Агропробег-«ЮГАГРО» — это проект выставки «ЮГАГРО» и бизнес-сообщества YugAgro Connect, который показывает жизнь отечественного АПК такой, какая она есть, без прикрас.

В 1-м сезоне 5 съемочных групп проехали 7000 километров дороги и бездорожья, от Краснодара до Барнаула, через Ростов-на-Дону, Тамбов, Воронеж, Москву и Самару, чтобы встретиться и поговорить с представителями крупных компаний, агрохолдингов и КФХ.

Серии 1-го сезона можно посмотреть здесь.

Сейчас в разгаре 2-й сезон проекта, в котором зрители узнают еще больше о жизни крестьянско-фермерских хозяйств по всей стране, с какими трудностями сталкиваются фермеры на своем пути к урожаю, через что им приходится проходить и как они достигают успеха.

В эфире новая серия Агропробега-«ЮГАГРО» — КФХ «Токмаков».

Фермер и известный агроблогер Никита Токмаков рассказывает, почему «его читает Минсельхоз», почему он не хочет идти в политику, кем видит себя через 10 лет и как собирается менять агрообразование в России.

Агропробег-«ЮГАГРО» — это настоящие истории о настоящих профессионалах своего дела. Мы честно говорим о людях, которые прямо сейчас меняют агробизнес и жизнь вокруг себя.

Второй сезон Агропробега-«ЮГАГРО» уже в эфире только в YugAgro Connect!

