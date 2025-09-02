Ученые начали испытывать заградительные сети от медуз в Азовском море

ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) впервые организовал ежедневный мониторинг медуз в Азовском море и начал испытания заградительных сетей в Темрюкском районе Краснодарского края для защиты от их негативного воздействия. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Результаты исследования показали, что Таганрогский залив с минимальной соленостью воды наименее подвержен нашествию медуз. Максимальная плотность желетелых организмов отмечается в южной части Азовского моря, прежде всего в Темрюкском районе.

«Результаты эксперимента ученых ВНИРО станут основой для будущих мер по минимизации негативного воздействия медуз в Азовском море и окажут содействие в реализации мероприятий Стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина