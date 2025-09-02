С 20 сентября Фадеевский мост в Краснодаре будет закрыт на реконструкцию

В субботу, 20 сентября, в Краснодаре полностью перекроют движение по Фадеевскому путепроводу для реконструкции объекта. Ограничение коснется участка от улицы 1-го Мая до Аэропортовской, рассказал заместитель главы муниципального образования Краснодара Владимир Архипов на встрече с представителями СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Основная специфика этого объекта в том, что движение по путепроводу придется перекрыть полностью. Это требование связано с необходимостью сохранить полноценное четырехполосное движение по автомагистрали под мостом. Если бы реконструкцию проводили без закрытия, сроки выросли бы до трех лет, а стоимость — значительно увеличилась. Мы сократим работы до двух лет, при этом обеспечим сохранение движения по трассе»,— отметил господин Архипов.

Контракт с подрядчиком подписали 12 августа 2025 года. Работы начались неделей позже. В проекте задействована компания «СтройЮгРегион», известная реализацией крупных объектов в крае, в том числе строительством Яблоновского моста.

Власти предупреждают, что автомобилистам придется заранее выбирать маршруты объезда. Исключений не будет. Для транспорта, следующего к трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова, предусмотрены выезды либо со стороны улицы Уральской, либо через район Oz Молла.

Изменения затронут и пассажирский транспорт. Временно будет изменена работа троллейбусного маршрута №7.

«Мы предусмотрели закольцовку троллейбуса сразу после переезда улицы 1-го Мая. На подъеме на путепровод появится разворотное кольцо, и оттуда транспорт будет возвращаться в город по улице Фадеева»,— уточнил господин Архипов.

Для пешеходов планируется организация временных переходов и обходных тротуаров. Господин Архипов подчеркнул, что задача города — сохранить доступность микрорайона и связность с магистральными направлениями.

«Пешеходы смогут перемещаться через застройку, выходить на улицу Бережанскую и далее по надземному переходу через трассу М-4. Мы подготовим необходимые тротуары и обеспечим безопасность людей на время реконструкции»,— заверил он.

Путепровод длиной почти 58 м и прилегающий к нему участок дороги в целом протянется менее чем на 1 км. Реконструкцию разделили на три этапа: разборка существующих конструкций, монтаж новых пролетов и реконструкция подходов.

При этом подрядчик обязан сохранить полноценное движение на трассе М-4. Для этого схема движения под мостом будет временно изменяться: четыре полосы будут смещаться то влево, то вправо.

Срок действия контракта рассчитан до конца июля 2027 года. Власти ожидают, что движение по новому мосту будет восстановлено в несколько этапов ближе к завершению стройки.

«Полностью открыть движение по Фадеевскому путепроводу мы сможем только в 2027 году. Но уже за несколько месяцев до завершения общестроительных работ планируем частично допустить транспорт. Например, после реконструкции съезда с Одесского путепровода на улицу Аэропортовскую, где сейчас очень крутой поворот под 180 градусов. Мы расширим его и приведем к нормативам»,— сообщил господин Архипов.

Администрация города призывает жителей учитывать грядущее закрытие при планировании поездок и заранее искать альтернативные маршруты.

Мария Удовик