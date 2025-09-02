«Аврора» в Краснодаре станет многофункциональным центром культуры

В Краснодаре продолжается реконструкция кинотеатра «Аврора». Подрядчик — компания «Инвестстрой» — завершил противоаварийные работы, включавшие укрепление конструкций, усиление фундамента и гидроизоляцию здания. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, что позволяет перейти к следующему этапу восстановления, пишет «"КП"-Кубань».

Фото: kurortkuban.ru

Согласно плану, обновленный комплекс должен быть введен в эксплуатацию к концу 2028 года. В мэрии заявили, что «Аврора» станет современным культурным центром, где будут проходить киносеансы, концерты, спектакли, выставки, городские мероприятия и благотворительные акции.

Власти подчеркивают, что при реконструкции будет сохранен исторический облик здания, при этом пространство станет многофункциональным и доступным для горожан разных возрастов.

Вячеслав Рыжков