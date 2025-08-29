Все школы Адыгеи подготовили к новому учебному году

На заседании Кабинета министров Республики Адыгея, которое по поручению главы региона Мурата Кумпилова провел председатель правительства Анзаур Керашев, была заслушана информация о готовности образовательных организаций к новому учебному году. Все школы республики признаны готовыми к 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Адыгея Фото: Правительство Республики Адыгея

В новом учебном году откроются три новые школы: две на 1,1 тыс. мест – в поселке Яблоновском и в Майкопе, а также школа на 250 мест в поселке Табачном. Полностью обновлены восемь школ, всего в 2025 году проведен капитальный ремонт десяти зданий в девяти школах. С 2022 по 2024 годы капитально отремонтированы здания 20 школ.

Кроме того, в период 2025–2027 годов будут оснащены кабинеты 103 школ для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». На базе майкопской школы №7 создадут ресурсно-методический центр. Отдельное внимание уделено антитеррористической защищенности: сигнализации, системы видеонаблюдения, средства охраны и пожаротушения, эвакуационные выходы.

Автопарк школьных автобусов также был полностью обновлен. С 2016 по 2024 годы поставлено 121 транспортное средство, в 2025 году планируется приобретение еще 7 автобусов.

Председатель правительства поручил обеспечить охрану общественного порядка, антитеррористическую защищенность и безопасность дорожного движения в День знаний.

Анна Гречко