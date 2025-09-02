Гастрофестиваль «Сила Южных Земель» запускает второй сезон

Загородные ужины на фермерском форелевом хозяйстве

Фото: пресс-служба фестиваля «Сила южных земель»

Геленджик — С 6 по 13 сентября 2025 года в рамках второго сезона гастрономического фестиваля «Сила Южных Земель» пройдет серия уникальных загородных ужинов. Местом проведения станет живописное форелевое хозяйство, а главными героями — титулованные шеф-повара и лучшие фермерские продукты региона.

Тема второго сезона — «Ферма» — полностью раскроет философию события. Это история о происхождении продуктов, о людях, которые их выращивают, и о мастерах, которые превращают их в кулинарные шедевры. Гостей ждет полное погружение в аграрную жизнь южного края: свежий воздух, атмосфера загородного поместья и единение с природой.

Фото: пресс-служба фестиваля «Сила южных земель»

Даты проведения: 6–13 сентября 2025 года.

Формат: Эксклюзивные гастроужины с ограниченным количеством гостей.

Место: Загородное форелевое хозяйство «Пшадская форель», с. Пшада.

Кухня: известные на юге России шеф-повара Дмитрий Волочаев и Александр Нерода, победители и участники престижных национальных конкурсов, будут готовить исключительно из локальных фермерских продуктов. Центральным продуктом меню станет свежайшая форель, выращенная в чистейшей воде хозяйства, молодой козленок и перепелка.

Гастрономические пары к блюдам составят напитки от двух ведущих российских усадеб. Гостям представят лучшие образцы своих коллекций, идеально подчеркивающие вкус фермерской кухни.

Фото: пресс-служба фестиваля «Сила южных земель»

Миссия фестиваля: «Через наш локальный продукт мы вместе пишем южную гастрономическую историю,— отмечают организаторы.— Цель "Силы Южных Земель" — не просто накормить гостей, а показать весь путь продукта: от фермы до тарелки, поддержать местных производителей и доказать, что именно здесь, на юге, рождаются продукты высочайшего качества, достойные мировой славы». Это событие станет обязательным к посещению для истинных ценителей гастрономии, напитков и аутентичного отдыха, совмещенного с уникальным культурным опытом.

О фестивале: Гастрономический фестиваль «Сила Южных Земель» — это ежегодное событие, посвященное продвижению локальной кухни и продуктов южного региона. Фестиваль выступает мостом между фермерами, шеф-поварами и гостями, создавая новую гастрономическую карту территории.

https://s-gastro.ru/