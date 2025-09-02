АТОР: турпоток на Юг России в 2025 году может вырасти на 7-8%

Эксперты АТОР прогнозируют рост турпотока на южные курорты России в 2025 году на 7-8%. Наиболее значительный прирост ожидается в Ейске, Крыму и Дагестане, в то время как Краснодарский край в целом может показать нулевой рост из-за снижения спроса на Анапу, сообщил РБК ТВ Юг вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Прогнозируется, что от 1 до 1,5 млн туристов могут перейти из Анапы в другие регионы, такие как Ейск, Абхазия, Крым и Дагестан. При этом в денежном выражении прирост составит более значительные 15-17%.

Отдельно эксперты отмечают потенциал курорта Горячий Ключ, который может привлекать гостей термальными источниками, но для его реализации не хватает качественных санаториев.