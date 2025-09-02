Фигурант дела об убийстве пропавшей жительницы Усть-Лабинска скрывался в лесу

Житель Усть-Лабинского района Кубани, которого задержали по подозрению в убийстве пропавшей Татьяны Магомедовой, скрывался в лесу. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мои коллеги из ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими из города Усть-Лабинска задержали подозреваемого в убийстве молодой женщины. Несколько дней назад в кубанскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что его 36-летняя дочь уехала из дома на своей машине и не вернулась»,— написала госпожа Волк.

После исчезновения женщины фигурант не появлялся по месту жительства и скрывался в лесу. Накануне мужчина вернулся домой за продуктами и вещами, где был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время подозреваемый передан следственным органам.

Вячеслав Рыжков