Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Парубия признал вину

Подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия доставили в суд, где ему изберут меру пресечения. Мужчина признал вину, пишут украинские СМИ. «Страна.ua» называет имя подозреваемого — Михаил Сцельников, он 1973 года рождения.

На суде он заявил, что убийство экс-спикера Рады было «местью украинским властям». Мужчина также попросил включить его в список на обмен: он хочет уехать в Россию, чтобы найти тело своего сына, который, предположительно, погиб в ходе российско-украинского военного конфликта.

Андрей Парубий был одним из лидеров протестов в Киеве в 2013–2014 годах. Его застрелили 30 августа во Львове. Местные СМИ писали, что на месте убийства было найдено не менее семи гильз. Согласно видео с камер наблюдения, киллер был одет в форму курьера и передвигался на электровелосипеде. Подозреваемого задержали на следующий день.

