Опубликовано фото задержанного за убийство Андрея Парубия

Нацполиция Украины опубликовала фото мужчины, задержанного по подозрению в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ведомстве заявили, что киллер долго планировал преступление. Также утверждается, что после убийства преступник пытался спрятаться в Хмельницкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Национальная полиция Украини Фото: Telegram канал Национальная полиция Украини

Личность предполагаемого убийцы не раскрывается. В нацполиции заявили, что в преступлении «есть российский след». О задержании подозреваемого ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Один из лидеров протестов в Киеве в 2013-2014 годах, экс-секретарь СНБО Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Местные СМИ писали, что на месте убийства было найдено не менее семи гильз. Согласно видео с камер наблюдения, киллер был одет в форму курьера и передвигался на электровелосипеде.

Чем известен Андрей Парубий — в материале «Ъ».