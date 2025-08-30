Появилось видео убийства экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия

Украинские СМИ распространили видео, на котором запечатлен момент убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове. Убийца, одетый в форму доставщика еды, поджидал мужчину на улице. Он подошел к политику и несколько раз выстрелил в него. После этого злоумышленник уехал с места ЧП на электровелосипеде.

Андрей Парубий был застрелен сегодня. Убийца пока не задержан. Кто может быть организатором убийства и по какой причине совершено преступление, неизвестно. По данным местных СМИ, на месте ЧП обнаружили не менее семи гильз. Об инциденте доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заверил, что в расследовании ЧП задействованы «все необходимые силы и средства».

Андрей Парубий в 2004 году участвовал в «оранжевой революции». Во время протестов на киевском майдане (площади Независимости) в 2013-2014 годах возглавлял самооборону. В 2014 году был секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Пост спикера Верховной рады Андрей Парубий занимал с 2016 по 2019 год.