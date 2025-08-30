Чем известен убитый бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий

30 августа украинские СМИ сообщили, что во Львове убит бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Парубий

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Андрей Парубий

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Парубий Андрей Владимирович родился 31 января 1971 года в Червонограде (Украинская ССР). В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко, в 2001 году — аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета «Львовская политехника».

С 1987 по 1991 год трудился лаборантом, потом старшим лаборантом в архитектурно-археологических экспедициях Института общественных наук Академии наук Украинской ССР. В 1988 году стал лидером националистической молодежной организации общество «Спадщина». Члены организации занимались восстановлением могил бойцов УПА (Украинская повстанческая армия в России признана экстремистской и запрещена), устраивали антиправительственные выступления и демонстрации. В 1989 году был арестован за организацию несанкционированного митинга. В 1990 году избран депутатом Львовского областного совета. Был секретарем постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта.

В 1991 году стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), с 2004 года — всеукраинское объединение «Свобода» (организация запрещена в России). В 1994–1998 годах — депутат Львовского горсовета. В 1999 году стал редактором в научно-политическом журнале «Ориентиры» и возглавил молодежное крыло СНПУ «Патриот Украины» (входит в состав «Правого сектора», признанного террористическим, экстремистским и запрещенного на территории РФ). В 2002–2006 годах — депутат Львовского областного совета от СНПУ. Занимал пост зампреда органа. В 2004 году участвовал в «оранжевой революции». В 2005 году покинул СНПУ и возглавил партию «Народный союз "Украинцы!"» (позже гражданское объединение «Украинский дом»). В 2006 году переизбран в Львовский областной совет от блока Виктора Ющенко «Наша Украина». В 2007 году стал депутатом Верховной рады VI созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона». В 2012 году — переизбрался от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В 2013–2014 годах был одним из координаторов «евромайдана». Был «комендантом» палаточного лагеря на площади Независимости в Киеве.

27 февраля 2014 года был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. 25 июля подал прошение об отставке, 7 августа оно было удовлетворено. В августе 2014 года покинул партию «Батькивщина». С 2014 по 2019 год был членом партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. В октябре 2014 года был вновь избран депутатом Верховной рады по списку партии «Народный фронт» и назначен первым зампредом органа. В декабре 2014 года неизвестный бросил в политика гранату во время его встречи с соратниками по «Самообороне» в Киеве. 14 апреля 2016 года избран главой Верховной рады. В июле 2019 года был переизбран от партии «Европейская солидарность». Был членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

6 октября 2023 года СК РФ заочно предъявил Андрею Парубию обвинения. Ведомство сообщило, что подконтрольные ему боевики осуществили многочисленные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, в результате которых погибли и были ранены свыше 1200 человек. Вместе с политиком обвинения были предъявлены экс-генпрокурору Украины Олегу Махницку и бывшему председателю Госпогранслужбы Украины Николаю Литвину. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.

Награжден украинскими орденами «За заслуги» ІІІ степени (2006) и князя Ярослава Мудрого V степени (2009), а также памятным знаком «Выдающемуся участнику оранжевой революции».

Женат, есть дочь.